Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wem ...

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wem gehört dieses Mountainbike?

Ilmenau - Ilm-Kreis - Am 30.06.2018 kontrollierten Polizeibeamte in Ilmenau einen damals 29jährigen Radfahrer. Am Rad war die Individualnummer teilweise unkenntlich gemacht worden. Es bestand der Verdacht, dass es gestohlen wurde, wenngleich der 29-Jährige angab, das Rad käuflich erworben zu haben. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Individualnummer konnte zwar wieder sichtbar gemacht werden, das Rad aber bisher keinem bekannten Diebstahlsverfahren zugeordnet werden.

Wer erkennt das Mountainbike Bulls Copperhead 3 als sein Eigentum? Wer kann Hinweise auf dessen rechtmäßigen Eigentümer geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 11-009557. (aha)

