Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wer ...

Eisenach - Am Abend des 10.05.2017 kam es in einem Elektronikfachmarkt in Stregda zu einem Geldwechselbetrug. Ein unbekannter junger Mann kaufte ein Getränk. Nach der Zahlung gab er an, Geldscheine im Wert von mehreren hundert Euro wechseln zu wollen. Nach dem Wechselvorgang entschied er sich jedoch gegen das Wechseln und verließ das Geschäft. Durch geschicktes Agieren und Ablenkung des Kassierers erbeutete er Bargeld in Höhe einiger hundert Euro.

Der Tatverdächtige wurde durch Videokameras im Geschäft erfasst. Wer kann Hinweise zur Identität des jungen Mannes geben?

Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 80-008013.

Ein gerichtlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Aufnahmen der Videoüberwachung liegt der Polizei vor.(jk)

