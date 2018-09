Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ölwanne im Wald aufgerissen - ...

LPI-GTH: Ölwanne im Wald aufgerissen - Pkw flüchtig

Luisenthal - Landkreis Gotha - Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, informierte der zuständige Revierförster für Luisenthal die Polizei, dass ein VW Caddy durch das Waldgebiet fuhr. Eine Jägerin habe das Fahrzeug gesehen, woraufhin der Fahrer recht zügig davon fuhr. Auf dem unebenen Waldweg riss die Ölwanne des Fahrzeuges auf und Öl lief aus. Die Ölspur konnte später bis in die Ortslagen Gräfenhain und Ohrdruf verfolgt werden, in Ohrdruf verlor sich die Spur. Das Fahrzeug wurde nicht gefunden. Wer weiß, wo ein solches Fahrzeug, Farbe vermutlich silber-blau, mit Schaden an der Ölwanne steht? Ermittlungen wegen eines Umweltdeliktes wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-018789. (kk)

