Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Opel Corsa fährt auf Mercedes ...

LPI-GTH: Opel Corsa fährt auf Mercedes Viano auf

Arnstadt - Ilm-Kreis - Hoher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag in der Arnstädter Straße in Richtung Ichtershausen. Beteiligt waren drei Fahrzeuge. Zum Unfallzeitpunkt um 14.40 Uhr herrschter starker stockender Verkehr. Der 18-jährige Fahrer eines Opel Corsa war unaufmerksam und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mercedes Viano (m/43 J.) auf. Der Viano rutschte auf einen weiteren Mercdes (m/56 J.). Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden wurde auf ca. 9000 Euro geschätzt. (kk)

