Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Paketzusteller schiebt Autos ...

LPI-GTH: Paketzusteller schiebt Autos aufeinander

Remstädt - Landkreis Gotha - Ein 32-jähriger Paketzusteller rangierte heute Morgen in der Hohen Straße, um sein VW-Lieferfahrzeug ab- und Pakete zuzustellen. Dabei übersah er einen VW Tiguan, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, kollidierte mit diesem und schob ihn auf einen VW Polo, der hinter dem Tiguan stand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx