Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Parkplatzrempler - Zeugensuche

LPI-GTH: Parkplatzrempler - Zeugensuche

Kreisfreie Stadt Eisenach - Am Donnerstagnachmittag bemerkte die 53-jährige Nutzerin eines blauen VW Golf beim Abstellen zu Hause, dass das Fahrzeug am rechten vorderen Kotflügel einen Schaden hat. Ihren Angaben zufolge müsste der Schaden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Altstadtstraße entstanden sein. Dort stand das Fahrzeug ca. 16.00 Uhr. Sachschaden ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die PI Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09.106809. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx