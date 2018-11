Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Parkplatzrempler - Zeugensuche

LPI-GTH: Parkplatzrempler - Zeugensuche

Gotha - Erst am Montagabend meldete sich ein 18-jähriger Fahrzeugbesitzer und meldete eine Unfallflucht, die sich am späten Samstagnachmittag auf einem Parkplatz am Coburger Platz zugetragen hat. Der junge Mann stellte gegen 17.20 Uhr seinen weißen Hyundai i20 auf dem Parkplatz eines Discounters ab. Bei seiner Rückkehr 20 Minuten später fand er den Kleinwagen mit Schäden an der hinteren Stoßstange vor. Schadenshöhe ca. 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-022945. (kk)

