Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Peugeot auf Parkplatz ...

LPI-GTH: Peugeot auf Parkplatz beschädigt - Unfallflucht

Gotha - Am Mittwochnachmittag stellte eine 45-Jährigen ihren weißen Peugeot 208 auf dem Parkplatz des Besucherparkplatzes am Krankenhaus ab. Das Fahrzeug stand dort zwischen 14.45 Uhr und 17.00 Uhr. Als die Frau zum Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel fest. Ein unbekanntes Fahrzeug ist beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-010561. (kk)

