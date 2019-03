Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Pfefferspray versprüht - Person ...

LPI-GTH: Pfefferspray versprüht - Person leicht verletzt

Gotha - Landkreis Gotha - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr versprühte ein 17-Jähriger in einer Diskothek in der Cosmarstraße Pfefferspray. Zuvor war es zwischen dem Mann und weiteren Gäseten zu einer Streitigkeit gekommen. Ein 26-Jähriger wurde durch das Reizgas leicht verletzt. Der Täter konnte noch vor Ort durch die Polizei festgestellt werden. Sein mitgeführtes Pfefferspray wurde sichergestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

