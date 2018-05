Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Pkw hält wegen Fußgänger an - ...

LPI-GTH: Pkw hält wegen Fußgänger an - Lkw fährt auf

Kreisfreie Stadt Eisenach - In Höhe der Einfahrt zu einer Tankstelle in der Kasseler Straße ist am Mittwochnachmittag ein Lkw auf einen KIA aufgefahren. Die 60-jährige Fahrerin des KIA wollte nach rechts auf das Tankstellengelände auffahren, musste aber wegen eines Fußgängers anhalten. Der 23-jährige Fahrer des Lkw MAN fuhr in das Heck des Pkw. Sachschaden ca. 7000 Euro. (kk)

