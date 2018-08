Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Pkw landet im Straßengraben

LPI-GTH: Pkw landet im Straßengraben

Georgenthal - Landkreis Gotha - Ein 22jähriger Hyundaifahrer kam heute Morgen, gegen 05.45 Uhr, vermutlich aufgrund Straßennässe auf der B 88 kurz vor Georgenthal nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte in die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und landete im Straßengraben. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. An seinem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von zirka 6000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. (aha)

