Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Pkw's angegriffen

Friedrichroda - In der Tatzeit von Samstag, 13 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr haben unbekannte Täter fünf geparkte Pkw's im Bereich der Straßenzüge Alexandrinenstraße, Wilhelmstraße und Am Schwarzbach angegriffen. Ziel der Täter war Treibstoff. Aus zwei Pkw's konnten die Täter Kraftstoff im Wert von 30 Euro entwenden. Bei drei weiteren Pkw's blieb es beim Versuch. Jedoch entstand an vier der fünf Pkw's Sachschaden von jeweils 200 Euro. (sw)

