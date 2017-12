Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Pkw Suzuki beschädigt - Zeugen ...

LPI-GTH: Pkw Suzuki beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha - In der Nacht vom Ersten Weihnachtsfeiertag zum Zweiten Weihnachtsfeiertag ereignete sich in der Südstraße in Gotha ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug, ein dort parkender blauer Pkw Suzuki beschädigt. Laut Spurenlage ist von einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug auszugehen. Am Pkw Suzuki entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,- Euro. Das Verursacherfahrzeug verließ danach pflichtwidrig und unerlaubt die Unfallstelle. Daher sucht die Polizei Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können und bittet, sich mit dieser telefonisch unter 03621/781124 in Verbindung zu setzen.(rk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx