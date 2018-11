Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

LPI-GTH: Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Ohrdruf - Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag gegen 00:25 Uhr ein Pkw Opel in der Adolf-Schauder-Straße kontrolliert. Hierbei wurde beim 50jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab 0,82 Promille, ein weiterer gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Vorwert. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet und die Weiterfahrt unterbunden.(ck)

