Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Pöbelei nach Ladendiebstahl

LPI-GTH: Pöbelei nach Ladendiebstahl

Gotha - Gegen 23.40 Uhr am Mittwoch stahlen zwei 25 und 21 Jahre alten Somalier in einem Einkaufsmarkt in der Oststraße eine Flasche Schnaps, wurden dabei aber von einer Mitarbeiterin erwischt. Die Flasche wurde zurückgegeben, den Männern wurde Hausverbot erteilt. Das wollten sie sich nicht gefallen lassen und fingen an, die Marktmitarbeiterin zu beschimpfen. Polizisten sorgten für die Einhaltung des Hausverbotes und erteilten einen Platzverweis, dem die beiden nun nachkamen. (kk)

