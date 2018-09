Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Polizeiauto von Jaguar gerammt

LPI-GTH: Polizeiauto von Jaguar gerammt

Laucha - Das auch ein Funkstreifenwagen der Polizei nicht vor einem Verkehrsunfall gefeit ist, mussten die Beamten der Gothaer Polizei am Samstagmittag erfahren. Auf dem Rasthof Laucha - Gewerbestraße fuhr am Samstagmittag eine 44-jährige Frau mit ihrem Pkw Jaguar rückwärts aus einer Parklücke heraus. Hierbei beachtete sie den hinter ihr stehenden blau-weisen Funkstreifenwagen nicht und kollidierte mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.(rk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx