Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Polizeieinsatz zu den ...

LPI-GTH: Polizeieinsatz zu den Kundgebungen im Stadtgebiet Arnstadt

Ilmenau - Für den heutigen Abend wurden im Stadtgebiet Arnstadt zwei Kundgebungen angemeldet - die AfD Gotha-Ilmkreis meldete eine Kundgebung unter dem Motto "Gegen Hass und Hetze, für Meinungsfreiheit und Heimatliebe" in Arnstadt, Holzmarkt an. Durch das Bündnis gegen Rechtsextremismus Arnstadt erfolgte die Anmeldung einer Gegenveranstaltung zur AfD-Demo. Diese Kundgebungen verliefen mit ca. 200 Teilnehmern (AfD) und ca. 60 Teilnehmern (Bündnis gegen Rechts) von 18:00 bis ca. 19:15 Uhr störungsfrei. Im Verlauf der Kundgebung wurde in Sichtweite der AfD-Kundgebung eine Eilversammlung angemeldet - auch diese verlief mit ca. 40 teilnehmden Personen störungsfrei.

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx