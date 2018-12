Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Polizeieinsatz zur Kundgebung ...

LPI-GTH: Polizeieinsatz zur Kundgebung der AfD

Arnstadt - Ilm-Kreis - In den Abendstunden fand heute eine Kundgebung der Partei "Alternative für Deutschland" unter dem Motto "Zum Gedenken an eine friedliche Revolution 1989 in Arnstadt" auf dem Holzmarkt statt. Etwa 250 Menschen versammelten sich hierzu von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Holzmarkt. Im Verlauf dieser Kundgebung bildete sich eine Gegenversammlung aus bürgerlichem Spektrum mit etwa 35 Teilnehmern an der Kreuzung Holzmarkt / Ledermarkt, welche von der Versammlungsbehörde angenommen wurde. Beide Veranstaltungen wurden polizeilich begleitet und verliefen bis zu ihrer Auflösung durch die Versammlungsleiter störungsfrei. (jk)

