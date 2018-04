Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Polizeitaxi abgelehnt - Nacht ...

LPI-GTH: Polizeitaxi abgelehnt - Nacht in der Zelle verbracht

Geschwenda - Ilmkreis - Gestern Nachmittag hatte sich ein 60-Jähriger betrunken auf der Ilmenauer Straße niedergelassen. Anwohner hatten die Polizei verständigt. Der Mann schien nicht mehr in der Lage, eigenständig nach Hause laufen zu können. Nachdem letztlich klar war, wo der aus der Slowakei stammende Mann momentan sein Quartier hat, entschlossen sich die Beamten, ihn dort hin zu fahren. Sie wollten ihm in den Funkstreifenwagen helfen, als er anfing, zu schreien und sich durch Versteifen seines Körpers der Vollstreckungshandlung der Polizeibeamten zu widersetzen. Er wurde gefesselt zur Dienststelle nach Ilmenau gebracht, wo er sich anstatt Zuhause zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle wiederfand. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (aha)

