Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Postsendung mit unbekanntem ...

LPI-GTH: Postsendung mit unbekanntem weißen Inhalt sorgt für Großeinsatz

Ilmenau (Ilm-Kreis) - Am Freitag Abend sorgt ein Paket mit unbekanntem weißen Inhalt in der Ilmenauer Lindenstraße für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein nicht zustellbares Paket landete als Rückläufer gg. 16:30 Uhr in der Filiale in Ilmenau. Aus diesem trat das benannte Pulver aus. Da nicht auszuschließen war, dass es sich um giftige oder zündfähige chemische Stoffe handelt, kamen Spezialkräfte des TLKA zum Ausschluss von Sprengmitteln, sowie der Gefahrgutzug der Feuerwehr des Ilm-Kreises zum Einsatz. Sprengmittel konnten ausgeschlossen werden. Ebenfalls bestätigte sich bislang nicht, dass es sich um giftige Substanzen handelt. Ein endgültiges Ergebnis der Untersuchung liegt derzeit jedoch noch nicht vor. Zwei Beamte (männlich, 48 Jahre und männlich, 32 Jahre) der PI Arnstadt-Ilmenau sowie zwei Mitarbeiterinnen der Postfiliale (weiblich, 47 Jahre und weiblich 53 Jahre) wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnten jedoch wieder entlassen werden. Der Innenstadtbereich um die Filiale herum war für mehrere Stunden gesperrt. Die Filiale selbst ist zum derzeitigen Zeitpunkt bis zum abschließenden Ergebnis der Untersuchung noch geschlossen. (TB)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx