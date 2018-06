Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt

LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt

Ilmenau - Ilmkreis - Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, wurde ein 64jähriger Radfahrer in der Bücheloher Straße angefahren und leicht verletzt. Die 38jähriger Fahrerin eines VW Golf war von einem Parkplatz nach rechts in Richtung Stadtzentrum eingebogen und hatte den Radfahrer auf dem Radweg übersehen und stieß mit diesem zusammen. Nur am VW entstand Sachschaden von zirka 1000 Euro. (aha)

