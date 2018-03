Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Radfahrer mit über zwei Promille

LPI-GTH: Radfahrer mit über zwei Promille

Ohrdruf - Landkreis Gotha - In der Ferdinand-Lassalle-Straße hielten Polizisten am Donnerstag, ca. 20.00 Uhr, einen 37-Jährigen Radfahrer an. Es wurde Alkoholeinfluss vermutet, das Testgerät zeigte 2,05 Promille an. Es kam zur Blutentnahme. (kk)

