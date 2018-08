Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Räder von Fahrrad abgebaut und ...

LPI-GTH: Räder von Fahrrad abgebaut und gestohlen

Kreisfreie Stadt Eisenach - Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, stellte ein 54-Jähriger sein Fahrrad Scott im Hinterhof eines Gebäudes in der Sophienstraße ab und schloss es an. Um 21.00 Uhr musste er feststellen, dass beide Räder seines Rades abmontiert und gestohlen waren. (kk)

