Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Randale am Pkw

Eisenach - Im Verlauf des Freitagabends zerkratzte eine bisweilen unbekannte Person einen parkenden Pkw in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Eisenach. Darüber hinaus wurden beide Außenspiegel beschädigt, so dass ein Sachschaden von ungefähr 2000,- Euro entstanden ist. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 entgegen. (th)

