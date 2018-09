Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Reifen platt gestochen - Zeugen ...

LPI-GTH: Reifen platt gestochen - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt - In der Südstraße stach ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin gestern, zwischen 06.45 Uhr und 07.15 Uhr, mehrfach in den hinteren rechten Reifen eines Pkw Toyota. Mit welchem Gegenstand ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-020000. (aha)

