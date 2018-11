Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Riskantes Überholmanöver

LPI-GTH: Riskantes Überholmanöver

B 247/Hohenkirchen - Landkreis Gotha - Kurz nach dem Teiler Hohenkirchen in Richtung Schwabhausen kam es am Sonntagnachmittag, ca. 15.30 Uhr, nach einem riskanten Überholmanöver zur Kollision eines BMW X83 (SUV) mit einem VW Golf. Der BMW fuhr hinter einem Fahrzeug und einem VW Golf. Der 74-jährige BMW-Fahrer entschloss sich, das Fahrzeug vor ihm zu überholen. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden tauchte im Gegenverkehr ein Fahrzeug auf. Der Fahrer des überholten Fahrzeuges bremste ab, um dem BMW-Fahrer das Einscheren zu ermöglichen. Der BMW-Fahrer beschleunigte jedoch stark, um auch den Golf zu überholen. Der 74-jährige Fahrer im Gegenverkehr bremste zur Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes kräftig ab und wich nach rechts auf den Randstreifen auf. Der BMW-Fahrer lenkte nach rechts und prallte seitlich mit dem Golf zusammen. Weitere Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten abbremsen und nach rechts auf die Wiese ausweichen, um nicht aufzufahren. Durch die Kollision kam es zum Sachschaden in Höhe von etwa 10 Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den 74-jährigen BMW-Fahrer wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei bittet die nicht unmittelbar am Unfall beteiligten Fahrer, sofern die Personalien an der Unfallstelle nicht aufgenommen wurden, sich bei der Polizei Gotha zu melden. Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-022858. (kk)

