Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Rote Ampel missachtet- eine ...

LPI-GTH: Rote Ampel missachtet- eine Person verletzt

Nesse-Apfelstädt - OT Gamstädt - Am 20.10.2018 um 11.05 Uhr befuhr eine 67-jährige Hondafahrerin die Bundesstraße 7 in Richtung Gotha. An der Ampelkreuzung mit der Landesstraße 1044 missachtete diese die rote Ampel und fuhr ungebremst auf die Kreuzung. Auf dieser kam es zum Aufprall mit dem 38-jährigen Führer einer landwirtschaftlich genutzten Zugmaschine. Dieser hatte die Kreuzung auf Grund seiner Grünphase der Ampel befahren. Die Hondafahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.100 Euro.(swl)

