Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Rüttelplatte von Lagerplatz ...

LPI-GTH: Rüttelplatte von Lagerplatz entwendet

Wutha-Farnroda - Wartburg-Kreis - In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagabend kam es zum Diebstahl einer blauen Rüttelplatte der Marke Weber im Wert von ca. 4500 Euro. Das Gerät lagerte mit weiteren Baumaschinen und Baumaterialien auf einer Fläche in der Nähe des Helbigsdenkmals. Das Vorhängeschloss am Eingangstor zum Lagerplatz fehlte bei Feststellung des Diebstahls. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx