Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ruhe bis zum Auszug

Gotha - Wegen Ruhestörung aus der Wohnung einer 18-Jährigen rückten am Montagabend Polizisten in die Clara-Zetkin-Straße aus. Die junge Dame beschallte das Wohnhaus mit lautstarker Musik, unterlegt mit dumpfen Bässen. Und das nicht zum ersten Mal. Allein im März wurden unsere Kollegen bei der jungen Dame neun Mal vorstellig. Gestern Abend fand der erste Einsatz nach 20.00 Uhr statt. Nach der üblichen Ermahnung an die Adresse der 18-Jährigen rückten die Polizisten wieder ab. Nach gut zwei Stunden waren sie wieder da. Diesmal wurde die Musikanlage abgebaut. Soweit nicht unüblich. Eine bittere Pille für die Musikliebhaberin ist die Zeitdauer der Sicherstellung. Sie zieht am Monatsende aus der Wohnung aus. Und so lange bleibt die Anlage im Gewahrsam der Polizei. (kk)

