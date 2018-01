Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Sachbeschädigung an ...

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Alarmmeldeanlage - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha - Zu einer wiederholten Sachbeschädigung an einer Alarmmeldeanlage im Vorraum einer Bank auf dem Hauptmark kam es am Freitagabend gegen 18:01 Uhr. Zwei männliche und zwei weibliche Kinder oder Jugendliche im geschätzten Alter zwischen 13 und 15 Jahren hielten sich im Vorraum auf. Der Haupttäter, welcher einen schwarzen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift "Just Do It", schwarze Hose und schwarze Schuhe trug, schlug plötzlich mit einem Ellenbogen das Display des Alarmmelders ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Auffällig beim Täter war, dass seine hellbraunen Haare an der Seite abrasiert waren. Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder der Gruppe geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 01-002126 bei der Gothaer Polizei. Bereits am 20.01.2018 wurde der Alarmmelder schon einmal beschädigt. Auch hierbei steht die oben erwähnte Gruppe in Verdacht. (av)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx