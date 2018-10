Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti ...

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti im Stadtgebiet Eisenach

Eisenach - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Eisenacher Weststadt mehrere Schriftzüge mit politischem Hintergrund angebracht. Die Täter sind derzeit unbekannt. Durch die Polizei Eisenach wurden Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen und Anzeige erstattet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 036912610 zu melden.

