Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Schaden an VW Multivan - ...

LPI-GTH: Schaden an VW Multivan - Polizei sucht Unfallfahrzeug

Ruhla - Wartburg-Kreis - Zu einer Unfallflucht, die sich am 30.01., zwischen 10.00 Uhr und 12.50 Uhr, in der Carl-Gareis-Straße ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein VW Multivan mit Leipziger Kennzeichen wurde von einem noch unbekannten Fahrzeug vorn rechts beschädigt, Schaden ca. 1500 Euro. Am 02.02. meldete sich eine Ruhlaerin bei der Polizei, die sich als die Unfallverursacherin hielt. Nach Überprüfung ihres Fahrzeuges konnte die 69-Jährige als Tatverdächtige ausgeschlossen werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-002025. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx