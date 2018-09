Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Schäden am Kreisplatz in der ...

LPI-GTH: Schäden am Kreisplatz in der Hersdorfstraße

Gotha - Am Montag, gegen 09.25 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger von der Mohrenstraße kommend mit einem Lkw in den Kreisplatz in Richtung Langensalzer Straße ein. Der Mann lenkte zu früh nach rechts ein und überfuhr dabei mehrere Leiteinrichtungsformteile. Diese werden zur Seite geschleudert und beschädigen zwei dort abgestellte Pkw. Der entstandene Sachschaden wurde mit 4600 Euro angegeben. (kk)

