Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Scheune in Flammen

LPI-GTH: Scheune in Flammen

Bienstädt - Landkreis Gotha - Der Dachstuhl einer Scheune in der Töttelstädter Straße geriet gestern Abend in Brand. Ein Fenster des als Lager und Werkstatt genutzten Gebäudes fing aus ungeklärter Ursache Feuer und breitete sich in den Giebel aus. Anwohner konnten die Flammen selbständig löschen, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-022645. (jk)

