Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Schläge nach Kirmesbesuch

LPI-GTH: Schläge nach Kirmesbesuch

Stützerbach - Nach dem Besuch der Kirmesveranstaltung im Festzelt in der Talstraße schlug ein bisher namentlich nicht bekannter Mann am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr mehrfach auf andere Besucher ein und verletzte diese hierdurch. Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten z.T. im Krankenhaus in Ilmenau behandelt werden.

Der Täter war ca. 1.75 m groß und trug ein auffälliges rotes T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten sich unter 03677/601-124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx