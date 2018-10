Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Schmierfinken unterwegs

LPI-GTH: Schmierfinken unterwegs

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis - In der Hörseltalstraße des Ortsteils Schönau trieben im Zeitraum von Donnerstag bis Montag Unbekannte ihr Unwesen. Mit schwarzem Edding beschmierten sie den Schaukasten der Bushaltestelle mit einem Schriftzug. Selbiger ließ sich auch mehrfach in der Unterführung nach Kahlenberg mit lila Farbe aufgesprüht feststellen. Zur Beseitigung der Schmierereien muss die Gemeinde Kosten in Höhe von etwa 400 Euro einplanen.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-017971. (jk)

