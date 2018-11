Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Schornstein in Brand geraten

LPI-GTH: Schornstein in Brand geraten

Wandersleben - Landkreis Gotha - Gestern Nachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Schornsteinbrand Am Sportplatz gerufen. Der betroffene Schornstein befand sich an einem leerstehenden Haus und wird nur zeitweilig vom Hausverantwortlichen beheizt. Hierbei ist der angesetzte Glanzruß in Brand geraten. Eine Gefahr für Personen, Sachen oder angrenzende Gebäude bestand zu keiner Zeit. Die Feuerwehr ließ den Schornstein ausbrennen, welcher anschließend von einem Schornsteinfeger freigegeben wurde. Sachschaden entstand nicht, eine strafbare Handlung lag nicht vor. (jk)

