Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Schwerer Unfall mit zwei ...

LPI-GTH: Schwerer Unfall mit zwei Schwerverletzten zum Feierabendverkehr in Ilmenau

Ilmenau (Ilm-Kreis) - Am Freitag, dem 04.05.2018, kam es in der Erfurter Straße, zwischen den beiden Tankstellen, in den Nachmittagsstunden zu einem schweren Verkehrsunfall. Verursacht hatte den Verkehrsunfall eine 44-jährige Fiat-Fahrerin, welche in Fahrtrichtung Innenstadt Ilmenau aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem Gegenverkehr frontal kollidierte. Im Gegenverkehr wurde durch den Zusammenstoß ein 46-jähriger VW Golf-Fahrer schwer verletzt. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden durch Rettungssanitäter in das Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht und medizinisch versorgt. Die Erfurter Straße musste für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung vollgesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Ilmenau unterstützte die Polizei bei der Aufnahme des Verkehrsunfall tatkräftig. Es entstand an beiden Pkw ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx