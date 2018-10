Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Sohn wirft Gewichte nach Mutter

LPI-GTH: Sohn wirft Gewichte nach Mutter

Ilmenau - In einem Mehrfamilienhaus Am Stollen kam es gestern Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn. Im Streit griff der 16-Jährige zu einer 1,25 kg schweren Hantelscheibe aus Metall und warf diese nach seiner Mutter. Die 45-Jährige konnte dem Geschoss ausweichen und wurde nicht getroffen. Die Polizei kam vor Ort und nahm den Teenager in Gewahrsam. (jk)

