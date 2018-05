Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Strafbare Tattoos

LPI-GTH: Strafbare Tattoos

Gotha- Stadt, Ohrdruf - Landkreis Gotha - Eine 18jährige Frau wurde gestern Abend in Gotha, in der Seebergstraße, in der Öffentlichkeit mit einem unbedeckten Hakenkreuz-Tattoo auf ihrem Arm festgestellt. Am Vormittag stellten Polizeibeamte einen 27jährigen Mann in Ohrdruf, in der Marktstraße, fest, der offen seine Tattoos trug, die den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen. Gegen beide ergingen Anzeigen. (aha)

