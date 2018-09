Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Streit zwischen Lkw-Fahrern ...

LPI-GTH: Streit zwischen Lkw-Fahrern endete in Körperverletzung

Arnstadt - Zwei Lkw-Fahrer parkten ihre Fahrzeuge in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch auf dem Parkplatz eines Arnstädter Baumarktes. Beide beabsichtigten die Nacht in ihrem Fahrzeug zu verbringen. Einer der beiden ließ den Motor laufen, wodurch sich der andere offensichtlich gestört fühlte. Als er der anderen bat, den Motor abzustellen gerieten sie in Streit, welcher in einer gegenseitig begangenen Körperverletzung endete. Einer der beiden wurde aufgrund der erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Arnstadt verbracht. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass beide unter Alkoholeinfluss standen.(SM)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx