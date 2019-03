Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Sturzbetrunken mit dem Auto ...

LPI-GTH: Sturzbetrunken mit dem Auto unterwegs

Goldbach - Am Freitag, 01.03.2019 gegen 20.15 Uhr war ein 59-jähriger Goldbacher mit seinem Pkw Kia von seinem Wohnhaus in Goldbach bis zum Rewe-Markt gefahren, um dort einkaufen zu gehen. Durch aufmerksame Bürger wurde die Polizei informiert, da der Mann betrunken und nur mit seinem Schlafanzug bekleidet war. Die Beamten konnten den 59-Jährigen an seiner Wohnung feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Verkehrssünder ins Krankenhaus Gotha verbracht. Hier wollte sich der 59-Jährige durch Flucht der Blutentnahme entziehen, so dass er gefesselt werden musste. Gegen den Goldbacher wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Der Führerschein wurde ebenfalls beschlagnahmt. (dl)

