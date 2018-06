Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Sturzbetrunken mit dem Fahrrad ...

LPI-GTH: Sturzbetrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Bad Tabarz - Am Samstag 09.06.18 gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei und der Rettungsdienst über einen gestürzten Fahrradfahrer in der Untergasse in Bad Tabarz informiert. Der 32-jährige serbische Staatsbürger war nach Angaben eines 42-jährigen Zeugen mit dem Fahrrad fahrend in Bad Tabarz in Richtung Inselsbergstraße unterwegs. Wenige Minuten später fand ihn der 42-jährige Zeuge in der Untergasse. Der Serbe war mit seinem Fahrrad gestürzt und blutete am Kopf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 2,94 Promille. Nachdem die Verletzungen des Mannes versorgt wurden, kam er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Gotha, wo auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Gegen den Radfahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (dl)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx