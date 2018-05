Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Tabak gestohlen - ...

LPI-GTH: Tabak gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Am Freitagabend, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, stahlen drei unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in der Mühlhäuser Straße eine noch unbekannter Menge Tabakwaren. Laut Zeugenaussagen sollen die drei, vermutlich männlichen, unbekannten Täter zirka 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie flüchteten in Richtung Eisenach-Nord. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-010803. (aha)

