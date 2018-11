Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Täuschung ist aufgeflogen

LPI-GTH: Täuschung ist aufgeflogen

Waltershausen - Landkreis Gotha - In einem Einkaufsmarkt in der Ohrdrufer Straße gingen gestern Nachmittag zwei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren shoppen. Da sie für eine Powerbank nicht den vollen Preis in Höhe von 70 Euro zahlen wollten, steckten sie diese in die Verpackung eines Aftershaves, welches nur knappe 4 Euro kostete. Die beiden Weißrussen wurden von den Mitarbeitern erwischt und der Polizei übergeben. (jk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx