Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Teilnehmer des Rennsteigrides ...

LPI-GTH: Teilnehmer des Rennsteigrides bestohlen

Schmiedefeld am Rennsteig - Ilm-Kreis - Das etwa 7000 Euro teure Rennrad eines 36-jährigen aus Bayern angereisten Teilnehmers des Rennsteigrides ist am vergangenen Samstag, zwischen 15.45 Uhr und 16.10 Uhr, aus einem Pkw gestohlen worden. Der Mann hatte nach dem Rennen sein schwarz-gelbes Rennrad der Marke Scott Spark Worldcup RC in den Kofferraum seines Pkw verstaut und lief zurück in den Start-Ziel-Bereich. Bei seiner Rückkehr war das Rad verschwunden. Wie der Pkw geöffnet wurde, ist noch nicht geklärt. Das Rennrad hat Carbonräder und eine Federgabel. Auf dem Rahmen befinden sich diverse Dekor-Aufkleber, siehe Fotos. Wer hat das Rad gesehen oder weiß wo es sich befindet? Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-012881. (kk)

