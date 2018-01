Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall bei ...

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall bei Pfullendorf

Warza - Landkreis Gotha - Am Donnerstagabend ist ein 60-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zwischen Warza und Bufleben tödlich verletzt worden. Der Mann saß als Beifahrer in einem Fiat Ducato. Der 39-jährige Fahrer ist gegen 20.30 Uhr vor einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, die Karosserie wurde aufgerissen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug, der Beifahrer wurde herausgeschleudert. Der 60-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx