Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Totalschaden nach Kollision mit ...

LPI-GTH: Totalschaden nach Kollision mit Traktor

Stadtilm/OT Traßdorf - Ilm-Kreis - Auf der L 1047 zwischen Traßdorf und Arnstadt stieß gestern Mittag, gegen 12.45 Uhr, ein Pkw Mercedes mit einem Traktor zusammen, der gerade nach links in Richtung Wipfra abbiegen wollte. Der 79jährige Mercedesfahrer befand sich hinter dem Traktor und hatte dessen Abbiegevorgang zu spät bemerkt. Er soll noch versucht haben, auszuweichen, stieß aber letztlich doch seitlich mit einem Rad des Traktors zusammen. Am Mercedes entstand Totalschaden. Er wurde abgeschleppt. Am Traktor entstand geringer Blechschaden. Personen wurden nicht verletzt. (aha)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx