Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Traktor ohne Kennzeichen unterwegs

LPI-GTH: Traktor ohne Kennzeichen unterwegs

Pennewitz - Am Samstag wurde ein 25-jähriger Mann aus Gehren mit seinem Traktor in Pennewitz einer Verkehrskontrolle unterzogen, als dieser von der Großbreitenbacher Straße kommend ein anliegendes Grundstück befuhr. Dabei fiel auf, dass an dem Fahrzeug keine Kennzeichentafeln angebracht waren und der Traktor keine gültige Zulassung besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige erstattet.(LS)

