Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Trunkenheit im Straßenverkehr

LPI-GTH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Elgersburg,Ilm-Kreis - Mit ca. einem Promille Alkohol im Blut war eine 33-jährige Frau am 24.11.2018 gegen 02:10 Uhr in Elgersburg mit ihrem Pkw Audi unterwegs. Bei einer VErkehrskontrolle nahmen die Polizeibeamten dann Alkoholgeruch in der Atemluft war. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte dann Gewissheit. Es war ein großes Glas zu viel. Die Folgen sind allgemein bekannt. (WH)

